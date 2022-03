Rom (SID) - Italiens Motorrad-Idol Valentino Rossi (43) ist erstmals Vater geworden. Seine Lebensgefährtin Francesca Sofia Novello brachte am Freitag in Urbino die gemeinsame Tochter Giulietta zur Welt. Das gab der neunmalige Weltmeister Rossi bei Instagram bekannt.

"Mutter und Vater sind im siebten Himmel. Willkommen, Giulietta Rossi", heißt es im Post des Superstars, der seine erfolgreiche Karriere im Vorjahr beendet hatte. Rossi ist in den Automobilsport gewechselt und wird in dieser Saison in der sogenannten Fanatec GT World Challenge Europe mit einem Audi des belgischen WRT-Teams starten.

In der Motorrad-Königsklasse MotoGP ist er mit einem eigenen Rennstall (Mooney VR46 Racing Team) vertreten. Die WM beginnt am Sonntag in Katar, die MotoGP fährt um 16.00 Uhr MEZ (ServusTV und DAZN). Erstmals ist Rossi seit der Premiere der Serie (2002) nicht dabei.