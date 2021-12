Nordische Kombination

Köln (SID) - Die deutschen Kombiniererinnen kommen in ihrer ersten "richtigen" Weltcupsaison immer besser in Fahrt. Nachdem Cindy Haasch (Ruhla) im estnischen Otepää am Samstag mit Platz sieben bereits für das beste Ergebnis einer Deutschen in der noch jungen Weltcup-Geschichte gesorgt hatte, setzte Jenny Nowak im zweiten Rennen am Sonntag noch einen drauf. Die frühere Junioren-Weltmeisterin aus Sohland belegte einen starken sechsten Platz.

Der Sieg an beiden Tagen ging an die norwegische Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen, die damit alle vier bisherigen Rennen der Saison gewonnen hat. Haasch bestätigte ihre starke Form mit Platz acht am Sonntag.

Im vergangenen Winter hatte es erstmals einen Weltcup für Frauen gegeben, der Wettbewerb in Ramsau blieb wegen Corona aber der einzige der gesamten Saison. Im Februar hatten die Kombiniererinnen in Oberstdorf ihre WM-Premiere gefeiert, für 2026 hoffen sie auf eine Olympia-Premiere.