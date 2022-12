Nordische Kombination

Köln (SID) - Kombiniererin Nathalie Armbruster (Kniebis) ist erneut auf das Podest gelaufen und hat beim Weltcup in Ramsau Platz drei belegt. Die erst 16 Jahre alte Schwarzwälderin musste sich am Samstag nur der norwegischen Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen und Annika Sieff aus Italien geschlagen geben. Im ersten Rennen am Freitag war Armbruster, die zum dritten Mal das Podium erreichte, ebenfalls Dritte geworden.

Westvold Hansen setzte sich nach einem Sprung und fünf Kilometern in der Loipe mit dem Riesenvorsprung von 1:01,7 Minuten auf Sieff durch, Armbruster lag 1,04,7 Minuten zurück. Weltmeisterin Westvold Hansen hat damit elf der 13 bislang ausgetragenen Frauen-Wettbewerbe der Weltcup-Geschichte gewonnen.