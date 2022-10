Nordische Kombination

Hinterzarten (SID) - Pyeongchang-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) und Junioren-Weltmeisterin Nathalie Armbruster (Kniebis) haben sich bei der DM in der Nordischen Kombination die Einzeltitel gesichert. Rießle setzte sich in Hinterzarten vor Jakob Lange (Kiefersfelden) und dem Staffel-Olympiazweiten Julian Schmid (Oberstdorf) durch. Die erst 16 Jahre alte Armbruster siegte vor Jenny Nowak (Sohland).

Im Teamsprint der Männer ging der Titel an Lange und Schmid, bei den Frauen siegten Maria Gerboth (Schmiedefeld) und Cindy Haasch (Ruhla). Die Weltcup-Saison der Männer beginnt am 25. November in Ruka/Finnland, die Frauen starten eine Woche später in Lillehammer/Norwegen.