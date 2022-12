Nordische Kombination

Köln (SID) - Die deutschen Kombinierer können beim Weltcup in Ramsau am Dachstein/Österreich auf ihre nächste Podestplatzierung hoffen. Als bester DSV-Athlet liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) nach einem Sprung auf 90,5 m auf Platz neun und geht mit 57 Sekunden Rückstand auf Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf ab 15.10 Uhr. Zu Platz drei fehlen Faißt aber nur 21 Sekunden.

Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger hat als 14. (+1:09 Minuten) dank seiner großen Laufstärke noch gute Podestchancen, am Vortag war er Dritter. Knapp vor ihm startet sein Oberstdorfer Teamkollege Julian Schmid als Zwölfter (+1:02). Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) liegt auf Platz 15 (+1:09), die Pyeongchang-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) als 28. (+1:52) und Johannes Rydzek (Oberstdorf) als 29. (+1:55) haben schon größeren Rückstand.

Riiber ist bei elf Sekunden Vorsprung auf den weit schwächeren Läufer Ryota Yamamoto (Japan) der 54. Weltcupsieg seiner noch jungen Karriere kaum zu nehmen. Dritter ist der Österreicher Franz-Josef Rehrl (+0:39).

Bei den Frauen hat die deutsche Meisterin Nathalie Armbruster (Kniebis) ihre dritte Podestplatzierung im Visier. Die erst 16 Jahre alte Schwarzwälderin, schon am Vortag Dritte, liegt nach dem Springen auf Platz drei und geht mit 30 Sekunden Rückstand auf die Norwegern Gyda Westfold Hansen in den Langlauf über fünf Kilometer ab 13.35 Uhr.