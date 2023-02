Nordische Kombination

Oberstdorf (SID) - Kombinierer Vinzenz Geiger wird bei seinem Weltcup-Heimspiel in Oberstdorf am Samstag nicht im Massenstart antreten. Der Olympiasieger sei "gesundheitlich noch etwas angeschlagen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, wird er als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen."

Am Samstag findet in Oberstdorf der erste von zwei Wettbewerben statt. Ob Geiger, zuletzt Vierter beim Seefeld-Triple, am Sonntag antreten wird, ließ Weinbuch offen. Die WM in Planica findet vom 21. Februar bis 5. März statt.