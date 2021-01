Nordische Kombination

Köln (SID) - Der österreichische Kombinations-Olympiasieger Bernhard Gruber (38) befindet sich nach einer erneuten Herz-Operation auf dem Weg der Besserung. Der Heilungsverlauf sei "durchweg zufriedenstellend", sagte die Teamärztin Dr. Ines Berger-Uckermann: "Er ist soweit stabil und guter Dinge. Die Herz-Kreislauf-Parameter haben sich stabilisiert und die Regeneration schreitet voran."

Gruber hatte am Samstag nach dem Weltcup in Lahti über Brustschmerzen geklagt. Daraufhin wurde eine erneute Herzkranzgefäßverengung festgestellt. Dem Salzburger wurden zwei weitere Stents eingesetzt.

Bereits vor zehn Monaten hatte Gruber sich einer Herz-OP unterzogen, in Lahti gab er sein Comeback. 2010 in Vancouver hatte er Olympiagold mit der Mannschaft gewonnen, fünf Jahre später wurde er Einzel-Weltmeister in Falun.

Noch am Mittwoch soll Gruber laut Verbandsmitteilung "mit einem Ambulanzjet nach Salzburg überstellt und von dort weiter ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden, wo er voraussichtlich einige Tage zur Beobachtung bleiben muss".