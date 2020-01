Oberstdorf - Die deutschen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Oberstdorf nur noch minimale Chancen auf einen Podestplatz. Als mit Abstand bester DSV-Starter liegt Manuel Faißt (Baiersbronn) zwar nach dem Springen des Einzelwettbewerbs auf dem sechsten Platz, der Schwarzwälder hat aber bereits 1:02 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Jens Luraas Oftebro und gehört zudem nicht zu den besten Läufern.

Die laufstärkeren Deutschen gehen mit zum Teil großem Rückstand in den abschließenden 10-km-Skilanglauf ab 14.10 Uhr. Teamsprint-Weltmeister Fabian Rießle (Breitnau) darf als 16. (+1:35 Minuten) noch ein wenig nach vorne schielen, der Oberstdorfer Lokalmatador Vinzenz Geiger, immerhin Zweiter des Gesamtweltcups, liegt als 31. (+2:46) aber schon chancenlos zurück.

Der weiterhin im Springen nicht konkurrenzfähige Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek kam in seiner Heimat Oberstdorf nur auf Platz 35 (+3:26). Auch Rekordweltmeister Eric Frenzel, der mit der Schattenbergschanze überhaupt nicht zurecht kam und am Samstag deshalb nicht in der Staffel eingesetzt wurde, geht aussichtslos als 34. (+3:24) in die Loipe.

Großer Favorit ist der Norweger Jarl Magnus Riiber, der nach der Tagesbestweite von 140,5 m - fast 30 Meter mehr als Rydzek und Frenzel (112,5) - nur acht Sekunden hinter seinem Landsmann Oftebro startet und auf dem Weg zum achten Saisonsieg im zehnten Einzelrennen kaum aufzuhalten sein wird.

