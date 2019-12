Köln (SID) - Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) kämpft beim Kombinations-Weltcup in Ramsau am Dachstein um seinen ersten Saisonsieg. Nach dem Springen liegt der 31-Jährige auf Platz acht und hat nur 36 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Jens Luraas Oftebro. Frenzel war am im ersten Rennen am Samstag von Platz 25 auf vier gelaufen und hatte 1:24 Minuten zur Spitze aufgeholt.

Oftebro, der mit 99,0 m die Bestweite erzielte, geht zeitgleich mit seinem Landsmann Espen Björnstad in den Skilanglauf über 10 km ab 15.00 Uhr. Dritter ist mit sechs Sekunden Rückstand der Weltcup-Gesamtführende Jarl Magnus Riiber, ebenfalls aus Norwegen. Als bester Deutscher liegt Manuel Faißt (Baiersbronn), der allerdings nicht zu den besten Läufern zählt, auf Platz vier (+0:25 Minuten.).

Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf), der am Samstag vor dem bis dahin in diesem Winter ungeschlagenen Riiber für den ersten deutschen Saisonsieg gesorgt hatte, geht von Platz 13 (+0:55) ins Rennen. Fabian Rießle (Breitnau), im ersten Rennen Dritter, hat mit Platz 20 (+1:08) diesmal keine allzu gute Ausgangsposition. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt mit Platz 39 (+1:55) erneut weit zurück.