Nordische Kombination

Oberstdorf (SID) - Den deutschen Kombinierern droht beim Heimspiel in Oberstdorf eine klare Niederlage gegen den Erzrivalen Norwegen. Im Teamwettbewerb liegt die deutsche Mannschaft nach dem Springen von der Schattenbergschanze nur auf Platz vier und geht mit 1:46 Minuten Rückstand in den abschließenden Skilanglauf über 4x5 km ab 13.55 Uhr. Zweiter ist Österreich (+1:27 Minuten), Dritter Japan (+1:33).

Zum Auftakt des nach der Absage in Lillehammer einzigen Staffelwettbewerbs der Saison überzeugten Manuel Faißt (Baiersbronn), der mit 135,0 m als letzter Springer die DSV-Auswahl im Rennen hielt, und Fabian Rießle (Breitnau) mit 131,5 m. Die Oberstdorfer Lokalmatadoren Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger enttäuschten hingegen mit jeweils 113,5 m.

Bundestrainer Hermann Weinbuch schonte Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) und brachte dafür Faißt, ansonsten ging die deutsche Mannschaft in der Besetzung des Olympiasieges von Pyeongchang an den Start. Der Weltcup in Oberstdorf ist für die Organisatoren die Generalprobe für die WM im kommenden Jahr (23. Februar bis 7. März 2021) an gleicher Stelle.