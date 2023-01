Nordische Kombination

Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid ist zum Auftakt des Seefeld-Triples in Tirol auf Rang drei gelaufen. Der zweimalige Saisonsieger musste sich einzig dem norwegischen Sieger Jens Luraas Oftebro und Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich geschlagen geben. Für den Oberstdorfer Schmid war es der vierte Podestplatz des WM-Winters.

Schmid verwies auf den letzten Metern des nur 7,5 statt der üblichen zehn Kilometer langen Langlaufs den im Gesamtweltcup führenden Jarl Magnus Riiber (Norwegen) auf Rang vier. "Ich war leider zu blau für die anderen zwei. Den Riiber wollte ich aber packen", sagte Schmid.

Manuel Faißt (Baiersbronn), Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) und der viermalige Triple-Gewinner Eric Frenzel (Geyer) rundeten auf den Rängen fünf, sechs und acht das gute deutsche Ergebnis ab.

In der Loipe war es zunächst Riiber, Zweiter nach dem Springen, der alleine in Führung lief. Doch die Verfolger um Schmid und Lamparter holten kontinuierlich auf, kurz vor Schluss bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe. Oftebro setzte schließlich 800 m vor dem Ziel die entscheidende Attacke.

Das Seefeld-Triple ist für die Kombinierer der Höhepunkt der Weltcup-Saison. An drei Tagen finden drei Wettkämpfe statt, jeder Athlet nimmt seinen Vorsprung mit in den nächsten Tag. Wer am Sonntag nach dann 12,5 Kilometern als Erster die Ziellinie überquert, gewinnt als Triple-Sieger ein doppeltes Preisgeld, doppelte Weltcup-Punkte und eine Sonderprämie.

Bei den Frauen hatte zuvor Nathalie Armbruster mit Rang zwei ihre Topform unter Beweis gestellt. Die 17-Jährige aus dem Schwarzwald musste sich einzig der norwegischen Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben und stand im sechsten Wettkampf der Saison zum fünften Mal auf dem Podest. Die Kombiniererinnen sind erstmals in Seefeld am Start. Anders als bei den Männer gibt es jedoch keine Triple-Wertung, sondern nur zwei reguläre Wettkämpfe.