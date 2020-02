Nordische Kombination

Köln - Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Kombinierer-Triple in Seefeld das Podest vor Augen. Der Oberstdorfer zeigte am dritten Tag des Saisonhöhepunkts einen starken Sprung auf 104,5 m und kletterte in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Geigers Rückstand auf den Norweger Jarl Magnus Riiber beträgt vor dem Skilanglauf deutliche 1:22 Minuten, allerdings muss in der Loipe die ungewohnt lange Distanz von 15 km (14.40 Uhr) absolviert werden.

"Der Sprung ist mir ganz gut gelungen. Mal schauen, was mein Körper noch hergibt", sagte der laufstarke Geiger, der zuletzt unter einer Erkältung litt und nun gleichauf mit dem Japaner Akito Watabe ins Rennen geht. Noch auf das Treppchen hoffen darf auch Eric Frenzel. Der viermalige Triple-Sieger geht als Siebter 2:08 Minuten nach Riiber in die Loipe.

Der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+2:46) folgt auf Rang zehn, unmittelbar hinter ihm startet Terence Weber (Geyer/+2:48). Der Vorjahreszweite Fabian Rießle (Breitnau/+3:14) verlor dagegen weiter an Boden und fiel auf den 20. Platz zurück.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.