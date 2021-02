Nordische Kombination

Oberstdorf (SID) - Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat Wintersport-Geschichte geschrieben und als erste Nordische Kombiniererin WM-Gold geholt. Bei der Frauen-Premiere in Oberstdorf setzte sich die 18-Jährige am Samstag nach einem Sprung von der Normalschanze sowie 5 km in der Loipe bei einem norwegischen Dreifachsieg vor den Schwester Mari (+13,8 Sekunden) und Marte Leinand Lund (+28,8) durch.

Beste Deutsche war die erst 16 Jahre alte Cindy Haasch (Ruhla) auf einem guten elften Platz (+2:09,2 Minuten). Die frühere Skisprung-Weltmeisterin Svenja Würth (Baiersbronn) fiel von Platz drei nach dem Schanzendurchgang noch auf Rang 17 (+2:30,9) zurück, dahinter belegten die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak (Sohland/+2:48,5) und Maria Gerboth (Schmiedeberg/+3:11,9) die Plätze 18 und 19.

Die amerikanische Mitfavoritin Tara Geraghty-Moats, im Dezember Gewinnerin des bislang einzigen Frauen-Weltcups der Geschichte, kam nach schwachem Springen nicht über Platz fünf hinaus.