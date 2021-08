Tokio (SID) - IPC-Chef Andrew Parsons sieht die Paralympischen Spiele nicht als Faktor für die steigenden Corona-Fallzahlen in Tokio. "Wir glauben nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den steigenden Fallzahlen in Japan und den Paralympics gibt", sagte der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC): "Uns muss aber bewusst sein, dass wir uns strikt an die Playbooks halten müssen."

In Tokio steigt die Anzahl der Coronafälle durch die Ausbreitung der Deltavariante derzeit rasant an, auch im Rahmen der Paralympics gab es vor Start bereits weit über 100 Infektionsfälle. Parsons rechnet nicht damit, dass durch die Paralympics eine Zusatzbelastung in den Krankenhäusern entsteht. "Während Olympia gab es nur drei Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei davon waren nahezu ungefährlich. Wir sprechen über sehr kleine Zahlen", sagte der Brasilianer.

Generell sei er froh, dass die Spielen nun endlich stattfinden können. "Es ist unglaublich, hier zu sein, es ist sehr emotional für mich.", führte der 44-Jährige aus: "Es war sehr ambitioniert, die Spiele umzuplanen. Es war wie ein U-Turn mit einem Formel-1-Auto bei 300 Stundenkilometern. Es war eine unglaubliche Arbeit, das hinzubekommen."