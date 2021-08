Köln (SID) - Kanute Ivo Kilian ist für die Paralympics in Tokio (bis 5. September) nachnominiert worden. Der 44-Jährige vom Halleschen KC 54 rückte für die chinesische Mannschaft nach, die ihren Startplatz in der Klasse K12 kurzfristig abgegeben hatte. Ursprünglich hatte Kilian die Qualifikation für seine zweiten Sommerspiele knapp verpasst, stand jedoch auf der Nachrückerliste des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) an erster Stelle.

"Ich bin froh, wenn ich am Samstag im Flieger sitze und alles dabei habe, was ich benötige", sagte Kilian, der das Finale als Ziel ausrief: "Ich bin erstmal positiv gestimmt und tierisch happy, dass das alles so geklappt hat."

Neben Kilian werden mit Anja Adler (Halle), Katharina Bauernschmidt (Duisburg), Felicia Laberer (Berlin) sowie den Silbermedaillengewinnern von Rio, Edina Müller (Hamburg) und Tom Kierey (Berlin), fünf weitere Para-Kanuten an den Start gehen. Die Rennen auf dem Sea Forest Waterway finden vom 2. bis 4. September statt.