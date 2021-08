Köln (SID) - Papst Franziskus hat den Athletinnen und Athleten bei den Paralympischen Spielen in Tokio seinen Respekt ausgesprochen. Die mehr als 4400 Sportler aus 162 Ländern seien "Zeugen der Hoffnung und des Mutes", sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Ende der Generalaudienz am Mittwoch.

"Sie zeigen, wie sportliches Engagement hilft, scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten zu bewältigen", betonte der Papst, der während der Audienz die Para-Athleten des vatikanischen Leichtathletik-Verbandes "Athletica Vaticana" empfing.

Das Team übergab dem Papst ein T-Shirt, das ein inklusives Bild prägt: ein Athlet im Rollstuhl und die lateinischen Worte "simul currebant" ("Wir laufen gemeinsam"). Der Verband verfolgt das Ziel, durch die Förderung der Inklusion zu einer Veränderung der Mentalität in Bezug auf die Wahrnehmung von Behinderungen beitragen zu können.