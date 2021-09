Tokio (SID) - Bogenschütze Maik Szarszewski (Vöhringen) hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio seine Medaillenchance gewahrt. Der EM-Dritte gewann in der ersten K.o.-Runde trotz anfänglichen Rückstands mit 6:2 gegen den an Position vier gesetzten Thailänder Hanreuchai Netsiri und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft der 49-Jährige am Vormittag deutscher Zeit (11.00 Uhr) auf den Slowenen Dejan Fabcic.

Die deutschen Bogenschützen warten seit Athen 2004 auf paralympisches Edelmetall.