Tokio (SID) - Der ehemalige Kanu-Weltmeister Tom Kierey hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die erhoffte Medaille verpasst. Einen Tag vor seinem 27. Geburtstag fuhr der Rio-Zweite im Finale der Startklasse KL 3 in 42,155 Sekunden auf Rang sechs, zu Bronze fehlten ihm nach den 200 Metern auf dem Sea Forest Waterway gerade einmal neun Zehntelsekunden.

"Mit dem Rennen bin ich sehr zufrieden, mehr war nicht drin. Heute waren die anderen besser", sagte der Berliner: "Was ich verloren habe, trage ich an zu vielen Kilos mit mir rum." Es verspüre einen "guten Mischmasch" aus Freude und Enttäuschung, führte der dreimalige Weltmeister weiter aus: "Man ist froh über das Rennen, der sechste Platz ist das beste Ergebnis meiner Saison. Also haben wir vieles richtig gemacht."

Katharina Bauernschmidt landete bei der Premiere der neuen Bootsklasse Va'a im A-Finale ebenfalls auf Rang sechs. Der 31-Jährigen fehlten in 1:04,023 Minuten knapp zwei Sekunden auf Bronze. Routinier Ivo Kilian wurde in der Startklasse KL3 in 49,306 Sekunden Letzter im B-Finale. Der 44-Jährige war erst eine Woche vor Start der Spiele ins deutsche Team nachgerückt.