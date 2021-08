Tokio (SID) - Bundestrainerin Marion Peters rechnet bei den Leichtathleten nach der grandiosen Bilanz von Rio bei den Paralympischen Spielen in Tokio mit einer geringeren Medaillenausbeute. "Realistisch wird eine Medaillenzahl zwischen zehn und zwölf sein", sagte die 57-Jährige vor dem Start der Wettbewerbe am Freitag. 2016 in Brasilien waren es noch 25 Medaillen, davon allein neun in Gold.

Dies habe mehrere Gründe, führte Peters aus. Einige Leistungsträger hätten nach Rio aufgehört oder seien nun verletzt. Dazu sei mit der Prothesenstaffel eine deutsche Spezialdisziplin aus dem Programm genommen worden. "Und die neutralen Athleten Russlands, die in Rio gar nicht starten durften, sind dieses Mal wieder dabei, was sich ebenfalls auf unsere Chancen auswirken wird", so die Bundestrainerin weiter.

Als sichere Goldkandidaten gelten Markus Rehm, Leon Schäfer (beide Weitsprung), Johannes Floors (400 m), Irmgard Bensusan und Felix Streng (beide 200 m). Gute Chancen auf eine Medaille haben zudem Ali Lacin (200 m), Niko Kappel, Sebastian Dietz, Daniel Scheil (alle Kugelstoßen) sowie Floors, Schäfer, Streng und Bensusan über ihre Nebenstrecke 100 m.

Insgesamt umfasst das Aufgebot der deutschen Leichtathleten 27 Aktive. Ein Großteil des Teams befindet sich zur Akklimatisierung bereits seit mehreren Wochen in Japan, in Miyazaki und Shimabara wurden bei widrigen Wetterverhältnissen finale Trainingslager abgehalten.