Tokio (SID) - Die deutschen Para-Schwimmer haben am ersten Wettkampftag der Paralympics in Tokio die Finalläufe erwartungsgemäß klar verpasst. Die zweimalige Weltmeisterin Verena Schott (Cottbus) kam auf ihrer Nebenstrecke 50 m Freistil in der Addition der beiden Vorläufe in 36,59 Sekunden auf Rang zwölf, zum Finaleinzug in der Startklasse S6 fehlte über eine Sekunde. Die Studentin zählt vor allem am Samstag über 100 m Brust zu den Medaillenkandidatinnen.

Marlene Endrolath landete in der Startklasse S13 über 100 m Schmetterling in 1:15,53 Minuten auf Rang 15. Die sehbehinderte Berlinerin blieb bei ihrer Paralympics-Premiere im Vorlauf deutlich über ihrer Bestleistung und verpasste den Endlauf der besten Acht um mehr als sieben Sekunden.