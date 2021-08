Tokio (SID) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) plant im Rahmen der Eröffnungsfeier eine spezielle Aktion für die fehlenden Athleten aus Afghanistan. "Wir werden die afghanische Flagge als Zeichen der Solidarität mit ins Stadion bringen", kündigte IPC-Präsident Andrew Parsons an. Mit dieser Geste wolle die paralympische Bewegung ihre "Haltung deutlich machen".

Für die afghanischen Sportler gibt es aufgrund der verheerenden Lage in der Heimat derzeit keinen Weg, um nach Tokio zu reisen. Die militant-islamistischen Taliban hatten den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen, seitdem befindet sich das Kriegsgebiet im Ausnahmezustand. In Japan hätten die beiden Taekwondo-Kämpfer Zakia Khudadadi und Hossain Rasouli für Afghanistan starten sollen.