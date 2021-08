Tokio (SID) - Der ehemalige Olympia-Dritte Robert Förstemann hat bei seiner Premiere bei den Paralympics im Tandem nicht das Ziel erreicht. Der 35 Jahre alte Guide brach die Verfolgung über 4000 m mit dem sehbehinderten Kai-Kristian Kruse bereits nach gut einem Kilometer ab. Das Duo war in der vergangenen Woche beim Training gestürzt, Kruse hat immer noch mit Einblutungen zu kämpfen.

Der Rennabbruch auf der Nebenstrecke war allerdings in erster Linie eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf den Paradewettkampf von Kruse/Förstemann am Samstag. Im Zeitfahren über 1000 m peilt das Tandem wie bei der WM im Vorjahr Edelmetall an. Da werde "die Bahn brennen ? und es wird ein Kampf um die Medaillen, wie wir ihn noch nie gesehen haben", kündigte Förstemann an.

Förstemann war 2008 in Peking und vier Jahre später in London bei Olympia am Start. 2019 wechselte er zum Para-Radsport. Bei der WM Anfang 2020 in Kanada belegten Kruse/Förstemann Rang drei.