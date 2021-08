Tokio (SID) - London-Siegerin Mareike Miller und der fünfmalige Goldmedaillengewinner Michael Teuber tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt. Die Rollstuhlbasketballerin aus Hamburg und der Radfahrer aus München führen die 136-köpfige deutsche Mannschaft bei der Zeremonie am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/ARD) ins Olympiastadion.

Erstmals trägt wie bei den Olympischen Spielen ein Duo beim Einzug der deutschen Para-Sportler die Flagge - eine Frau und ein Mann. Das Team des DBS will damit wie viele weitere Mannschaften ein Zeichen für die Gleichberechtigung setzen. In Rio 2016 war Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm deutscher Fahnenträger.

Für Athletensprecherin Miller sind es die dritten Spiele, nach Gold in London gewann sie mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen in Rio Silber. Teuber holte bei seinen bislang fünf Teilnahmen auf der Straße und der Bahn insgesamt fünfmal Gold und einmal Silber. - Die deutschen Fahnenträger bei Paralympics seit 2000:

2020, Tokio: Mareike Miller (Rollstuhlbasketball) und Michael Teuber (Para Radsport)

2016, Rio: Markus Rehm (Para Leichtathletik)

2012, London: Daniela Schult (Para Schwimmen)

2008, Peking: Conny Dietz (Goalball)

2004, Athen: Heiko Kröger(Para Segeln)

2000, Sydney: Heidi Kirste (Rollstuhlbasketball)