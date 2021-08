Tokio (SID) - Fahnenträger Michael Teuber (München) hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio bei seinem ersten Start eine Medaille klar verpasst. Der 53-Jährige kam in der Bahn-Verfolgung über 3000 m in der Qualifikation unter zehn Teilnehmern auf Rang acht und verpasste in 3:59,521 Minuten sowohl den Endlauf als auch das kleine Finale klar. Auf den Vorlaufschnellsten fehlten dem fünfmaligen Paralympics-Sieger mehr als 20 Sekunden.

Auch Pierre Senska vom BRSV Cottbus verpasste in 3:50,016 als Sechster die Medaillenentscheidung deutlich. Die beiden Deutschen haben allerdings ihre Stärken auf der Straße. Dort könnte Teuber zum fünften Mal in Serie Gold im Zeitfahren gewinnen, Senska war im Juni Weltmeister im Straßenrennen geworden.