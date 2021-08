Tokio (SID) - Der japanische Kaiser Naruhito hat die 16. Paralympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Der Tenno sprach um 22.08 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft trugen Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radfahrer Michael Teuber die Fahne ins Olympiastadion. Deutschland marschierte vor den Augen von Japans Premierminister Yoshihide Suga und IPC-Chef Andrew Parsons als 103. Team ein.

In Tokio stehen bis zum 5. September insgesamt 539 Entscheidungen in 22 Sportarten auf dem Programm. Insgesamt nehmen an den Spielen in Japan rund 4400 Sportler aus 161 Ländern teil, dazu kommt als 162. Delegation das Flüchtlingsteam. Für Deutschland gehen 133 Para-Athleten und drei Guides an den Start.