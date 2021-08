Tokio (SID) - Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben im zweiten Gruppenspiel bei den Paralympics in Tokio eine Sensation geschafft. Das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger bezwang in der Hammergruppe B Weltmeister Großbritannien deutlich mit 71:59 (31:28). Schon zum Auftakt hatte das deutsche Team um Thomas Böhme überzeugt, gegen Rio-Champion USA aber hauchdünn mit 55:58 eine Überraschung verpasst.

Gegen die Briten war Böhme mit 27 Punkten wie schon gegen die USA erneut erfolgreichster Werfer, Andre Bienek gelangen 17 Punkte. "Wir haben da angeknüpft, wo wir gestern aufgehört haben, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Bienek: "Ich bin unglaublich stolz auf diese Leistung und dieses Team."

Nach einer knappen Pausenführung zog die deutsche Mannschaft im dritten Viertel davon. Auf dem Weg ins Viertelfinale spielt Deutschland am Samstag gegen Australien, es folgen die Gruppenspiele gegen Algerien und den Iran. Die Rollstuhlbasketballer des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) gewannen zuletzt 1992 in Barcelona eine Medaille, in Japan soll diese Serie enden.