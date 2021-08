Köln (SID) - Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) schickt insgesamt sechs Starter zu den Paralympischen Spielen (24. August bis 5. September) nach Tokio. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, haben sich je drei Spieler bei den Männern und drei Spielerinnen bei den Frauen für das Großevent in Japan qualifiziert und werden für das "Team Deutschland Paralympics" an den Start gehen. Badminton feiert bei den um ein Jahr verschobenen Paralympics seine Premiere.