Frankfurt am Main (SID) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das Team Deutschland Paralympics nach Tokio verabschieden. Das teilte der Deutsche Behindertensportverbands (DBS) am Dienstag, eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele (24. August bis 5. August), noch einmal mit. Steinmeier werde am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug nach Japan persönliche Worte an die Delegation richten, hieß es.

Angeführt wird der größte Teil des 134-köpfigen Aufgebots von Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm. Der dreimalige Goldmedaillengewinner wird zuvor beim deutschen Supercup zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Fußball-Rekordmeister Bayern München mit Para-Skirennläuferin Anna-Maria Rieder und Para-Tischtennis-Ass Yannik Rüddenklau für die Paralympics werben.

Die Para-Leichtathleten um Kugelstoß-Paralympicssieger Niko Kappel hatten sich bereits am Samstag auf die Reise nach Japan gemacht und ihre Trainingsquartiere bezogen. Die deutschen Sportschützen mit Tim Focken kommen am Montag nach, die Ankunft des Para-Badminton-Teams ist am Tag der Eröffnungsfeier geplant.

Der DBS hatte vor den 16. Paralympics mit der Kampagne "Mein Weg" für Aufsehen gesorgt. Die emotionalen Botschaften ausgewählter deutscher Athletinnen und Athleten, die unter dem Motto "Choose hard. Never easy" stehen, waren mit dem Rammstein-Song "Ich will" unterlegt worden.