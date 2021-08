Köln (SID) - Angela Merkel hat sich mit warmen Worten an das 133-köpfige Aufgebot des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei den Paralympics in Tokio gewendet. Die Bundeskanzlerin wünsche "allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Wettkämpfe und - trotz der besonderen pandemischen Umstände - unvergessliche sportliche Momente", ließ Merkel während der Eröffnungsfeier am Dienstag über Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter verlauten.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer wünschte der deutschen Delegation viel Erfolg. "Für viele Athletinnen und Athleten geht mit dem Beginn der paralympischen Sommerspiele in Tokio ein Lebenstraum in Erfüllung", sagte Seehofer: "Ich wünsche allen erfolgreiche Spiele und auch das kleine, notwendige Quäntchen Glück."

Die 16. Paralympischen Sommerspiele waren am Dienstag durch den japanischen Kaiser Naruhito eröffnet worden. Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radfahrer Michael Teuber hatten die deutsche Mannschaft mit der Fahne ins Olympiastadion geführt. Die Paralympics enden am 5. September.