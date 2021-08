Tokio (SID) - Weitspringer Leon Schäfer geht mit seiner Favoritenrolle bei den Paralympischen Spielen in Tokio gelassen um. "In Rio war ich noch das kleine Reh, das ein bisschen schnuppern durfte und die ganzen Erfahrungen aufgesaugt hat. Jetzt bin ich zwar Weltrekordhalter, aber ich baue mir selber keinen Druck auf. Ich weiß, was ich kann", sagte der 24-Jährige dem Sport-Informations-Dienst vor dem Wettkampf am Samstag (12.51 MESZ).

2016 kam Schäfer als Nachrücker ins Team, wurde auf Anhieb im Weitsprung Vierter. Seitdem ging seine rasante Entwicklung kontinuierlich weiter, bis hin zum Weltrekord von 7,24 m. Ähnlich weit soll es auch in Rio gehen. "Eine Sieben vor dem Komma", das ist Pflichtprogramm", betonte der Leverkusener: "Ob es dann Richtung Weltrekord geht oder ob es sogar ein neuer wird, weiß ich noch nicht. Mal schauen, wie die Tagesform dann ist."

Schäfers Vorbild und Mentor zugleich ist der mittlerweile zurückgetretene Rio-Sieger Heinrich Popow. "Er hat eine wichtige und große Rolle in meiner Entwicklung gespielt", erzählt der einseitig amputierte Student: "Er weiß immer ziemlich genau, wie er die Sachen formulieren und mir auch zeigen muss, damit es bei mir Klick macht. Da hat er eine besondere Gabe."