Peking (SID) - Skilangläufer Marco Maier greift im Sprint bei den Paralympischen Spielen in Peking nach der Goldmedaille. Der 22 Jahre alte Oberstdorfer lief in der Qualifikation der stehenden Klasse in 2:43,67 Minuten Bestzeit. Nach seinem zweiten Platz im Biathlon-Sprint gehört Kurzstreckenspezialist Maier auch am Mittwoch zu den Topfavoriten.

Linn Kazmaier, die im Biathlon-Sprint und über die Langdistanz im Langlauf jeweils Silber geholt hatte, untermauerte mit Guide Florian Baumann mit der zweitbesten Zeit in der Sehbehinderten-Klasse ihre Medaillenambitionen. Auch Biathlon-Siegerin Leonie Walter mit Guide Pirmin Strecker und Johanna Recktenwald mit Guide Valentin Haag zogen souverän ins Halbfinale ein.

In der sitzenden Klasse der Frauen kam Biathlon-Bronzemedaillengewinnerin Anja Wicker in die nächste Runde. Der mit 52 Jahren älteste deutsche Teilnehmer Alexander Ehler schaffte in Maiers Startklasse knapp den Einzug in die Vorschlussrunde. Nico Messinger schied in der Sehbehinderten-Klasse der Männer mit Guide Robin Wunderle als einziger Starter des Team D vorzeitig aus, es fehlten 35 Hundertstel zum Einzug ins Halbfinale.