München (SID) - Die ehemalige Olympia-Teilnehmerin Kathrin Marchand hat bei ihrer Premiere im Para-Sport EM-Bronze gewonnen. Die Debütantin ruderte in Oberschleißheim mit dem Mixed-Vierer um Marc Lembeck, Susanne Lackner, Jan Helmich sowie Steuerfrau Inga Thöne in 7:33,17 Minuten hinter Großbritannien und Frankreich auf Platz drei. Mit einem starken Endspurt überholte der deutsche Vierer auf den letzten Metern noch Italien.

Marchand hatte nach den Olympischen Spielen in Rio 2016 ihre Karriere als Leistungssportlerin eigentlich beendet. Nach einem Schlaganfall greift sie nun im Para-Sport wieder an. Erst in der vergangenen Woche wurde die 31-Jährige offiziell klassifiziert und rückte bei den European Championships in München nach zwei Ausfällen direkt ins deutsche Boot. Bei den olympischen Athletinnen hatte sie im Zweier und Achter mehrere EM-Medaillen gewonnen.

Von den Ruderern des Deutschen Behindertensportverbandes hatte es neben dem Vierer auch Manuela Diening aufs Podest geschafft. Sie holte am Samstag im Einer Silber.