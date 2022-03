Peking (SID) - Die ukrainische Mannschaft hat vor der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Peking eine klare Botschaft gegen den Krieg gezeigt. Wie auf einem Video in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, zeigte das 20-köpfige Team im Wartebereich des Nationalstadions vor dem Einlaufen ein Banner mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine". Einige der Delegationsmitglieder hatten dabei Tränen in den Augen, dazu stimmten sie ukrainische Lieder an.

Viele andere Teams zeigten in Folge dessen ihre Solidarität, zahlreiche Athleten anderer Nationen sprachen den ukrainischen Sportlern Mut zu und nahmen sie in den Arm. Die deutsche Mannschaft zog beim Einmarsch ihre Mützen ab, um ein Zeichen des Friedens zu senden. Allerdings erhielt die Aktion nicht die gewünschte Aufmerksamkeit, weil sie im Weltbild nicht zu sehen war. Lediglich das ZDF hielt die Geste mit einer eigenen Kamera fest und reichte die Bilder noch während der Live-Übertragung nach.