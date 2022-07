Saint-Étienne (SID) - 15. Etappe: Rodez - Carcassonne (202,5 km)

Vor dem letzten Ruhetag könnten die "echten" Sprinter wieder am Zug sein. Doch auch Ausreißergruppen werden sich auf der über 200 km langen Etappe Hoffnungen auf den Sieg machen. Nach dem Start in Rodez fährt das Peloton über leicht welliges Terrain bis ins mittelalterliche Städtchen Carcassonne, was hierzulande vor allem Fans von Gesellschaftsspielen ein Begriff sein dürfte.

Im vergangenen Jahr hatte der britische Sprintstar Mark Cavendish bei seinem vierten Triumph der letztjährigen Frankreich-Rundfahrt in Carcassonne seinen 34. Tour-Etappensieg gefeiert und damit den über 46 Jahre alten Rekord des fünfmaligen Tour-Siegers Eddy Merckx eingestellt. Paris erreichte er zum zweiten Mal nach 2011 im Grünen Trikot.