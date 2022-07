Foix (SID) - Die zweite Etappe der Pyrenäen-Trilogie bei der Tour de France ist mit knapp 130 Kilometern ungewöhnlich kurz, doch sie hat es in sich. Vom Startort Saint-Gaudens gilt es zunächst rund 50 Kilometer auf flachem Terrain zu überwinden, dann aber nimmt das Teilstück richtig Fahrt auf.

Vier Anstiege, drei der ersten und einer der zweiten Kategorie, stehen auf den letzten 80 Kilometern auf dem Programm. Los geht es mit dem 1490 m hohen Col d'Aspin, der zum 75. Mal bei der Frankreich-Rundfahrt bezwungen werden muss und damit der am dritthäufigsten befahrene Tour-Pass der Geschichte ist. Anschließend geht es über die Hourquette d'Ancizan (1564 m) und den Col de Val Louron-Azet (1580 m), ehe der Schlussanstieg nach Peyragudes auf 1580 m Höhe die Kletterpartie abrundet.

Im Jahr 2017 triumphierte der Franzose Romain Bardet in Peyragudes - und auch diesmal werden die einheimischen Fans auf einen französischen Etappensieg hoffen. Doch auch die Favoriten in der Gesamtwertung um Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar werden sich am Mittwoch zeigen und versuchen, wichtige Sekunden herauszufahren.