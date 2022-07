Kopenhagen (SID) - 2. Etappe: Roskilde - Nyborg (202,2 km)

Der zweite Tour-Tag in Dänemark ist ein richtig spektakulärer: Das Etappen-Finale führt über die mächtige Storebaelt-Brücke, die auf einer Gesamtlänge von 18 Kilometern den Großen Belt zwischen den Inseln Fünen und Seeland überspannt. Die Hängebrücke im östlichen Teil der 1998 fertiggestellten und knapp vier Milliarden Euro teuren Anlage gehört zu den längsten der Welt.

Für die Fahrer ist die Passage kurz vor dem Ziel in Nyborg aber eine tückische Angelegenheit: Der Wind kann mächtig über die exponierte Fahrbahn wehen, die Topfavoriten auf den Toursieg müssen höllisch aufpassen, nicht abgehängt zu werden. Windstaffeln sind an diesem Tag eine ständige Gefahr - der Großteil der Etappe führt am Meer entlang.

Der Startort Roskilde ist vor allem durch sein Musikfestival bekannt, das zu den wichtigsten Europas gehört, im Jahr 2000 aber traurige Schlagzeilen machte, als bei einem Auftritt der Band Pearl Jam neun Menschen ums Leben kamen. In der ersten Etappenhälfte werden drei Bergwertungen der 4. und niedrigsten Kategorie ausgefahren, wahrscheinlich wird sich ein Ausreißer das Gepunktete Trikot sichern.

Die mehr als 700 Jahre alte Handelsstadt Nyborg, in der die Etappe endet, ist vor allem für ihre Glanzbauten der Backstein-Gotik bekannt.

3. Etappe: Vejle - Sönderborg (182 km)

Das dänische Finale der 109. Tour ist auch ein Geschenk für die deutschen Radsport-Fans: Der Zielort Sönderborg liegt nur eine halbe Autostunde von der Nordgrenze der Bundesrepublik entfernt, den Katzensprung aus Flensburg und Umgebung werden an einem Sonntag viele Velo-Freunde wagen.

Vor dem ersten Ruhetag - am Dienstag geht es 900 Kilometer entfernt in Dünkirchen weiter - dürften die Sprinter wieder in den Mittelpunkt rücken. Die stramm südwärts führende Strecke ist weniger windanfällig als am Vortag, die drei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind zu vernachlässigen. Das Finale führt allerdings 800 Meter vor dem Ziel durch eine 100-Grad-Kurve - Sturzgefahr!

Die Startstadt Vejle, deren Ursprünge bis auf den den legendären König Harald Blauzahn zurückgehen, ist Verwaltungssitz der Region Süddänemark. Der dortige Fußball-Klub Vejle BK gehört zu den großen Talentschmieden im dänischen Fußball, doch wurden unter anderem die späteren Bundesliga-Stars Allan Simonsen, Ulrik Le Fevre und Johnny Hansen ausgebildet.

Das westlich gelegene Jelling, welches das Peloton kurz nach dem Start passiert, gilt als die Wiege der dänischen Nation, dort wurde eine Besiedlung seit der Bronzezeit nachgewiesen. Zielort Sönderborg an der Flensburger Börde gehörte von 1864 bis 1920 zu Preußen, ab 1871 damit zum Deutschen Reich. Noch heute lebt im Wirtschaftszentrum Südjütlands eine erhebliche deutschsprachige Minderheit.