Palma de Mallorca (SID) - Der frühere deutsche Radstar Jan Ullrich und sein einstiger Rivale Lance Armstrong haben sich zu einer Ausfahrt getroffen. "Es bedeutet mir die Welt, mit Jan Ullrich auf Mallorca zu fahren und mir auf dem Rad von ihm in den Hintern treten zu lassen", schrieb der US-Amerikaner Armstrong bei Twitter.

Der Texaner hatte bereits zuvor bei Instagram Bilder veröffentlicht, die ihn in freundschaftlicher Verbundenheit mit dem deutschen Tour-de-France-Sieger von 1997 zeigen. "Es ist unmöglich, in Worte zu fassen, was es mir (und Millionen anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen", schrieb Armstrong: "Ich bin so stolz auf dich, Champ, und ich liebe dich und werde immer für dich da sein."

Armstrong und Ullrich hatten sich nach der Jahrtausendwende immer wieder packende Duelle bei der Frankreich-Rundfahrt geliefert. Armstrongs sieben Gesamtsiege wurden wegen massiver Dopingvergehen gestrichen. Ullrich erlebte einen gesundheitlichen Absturz, den Tiefpunkt erreichte er 2018. Auch dank Armstrongs Hilfe hat sich der 47-Jährige inzwischen stabilisiert.

Zu Armstrongs 50. Geburtstag am 18. September bedankte sich Ullrich in der Bild: "Vor gut drei Jahren, in der schwierigsten Phase meines Lebens, warst Du, lieber Lance, für mich da. Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe."