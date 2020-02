Berlin (SID) - Lisa Brennauer kämpft um Gold, die Sprinterinnen geben den Ton an: Den deutschen Bahnrad-Assen winkt am vierten Tag der Heim-WM in Berlin ein Medaillenregen.

Am Samstagmittag dominierten die deutschen Frauen die Qualifikation in der Einerverfolgung, zwei Podestplätze sind dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bereits sicher.

Brennauer (Durach) qualifizierte sich in 3:18,320 Minuten für das Rennen um Gold. Die Vorjahreszweite blieb dabei unter dem zwei Jahre alten Weltrekord (3:20,060), der allerdings kurz vorher von der US-Amerikanerin Chloe Dygert auf 3:17,283 Minuten verbessert worden war. Am Abend treffen beide im Finale aufeinander.

"Es war genial. Ich wusste, dass ich schnell fahren muss, wenn ich ins große Finale will", sagte Brennauer: "Ich bin echt happy. Alles ist möglich. Ich gehe motiviert in den Lauf, was habe ich zu verlieren?"

Im Rennen um Bronze kommt es zum deutschen Duell zwischen Franziska Brauße (Öschelbronn) und Lisa Klein (Saarbrücken). Brauße beendete die Qualifikation in 3:20,222 Minuten als Dritte, Klein belegte in 3:21,828 Minuten den vierten Rang. Alle drei deutschen Starterinnen, die mit dem Vierer am Donnerstag zu Bronze gefahren waren, blieben unter Brennauers bisherigem deutschen Rekord (3:23,401).

In der Qualifikation des 500-m-Zeitfahrens sorgten die Teamsprint-Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich (Dassow/33,197 Sekunden) und Pauline Grabosch (Erfurt/33,262) für die besten Zeiten und zogen souverän ins Finale am Samstagnachmittag ein.

Im Sprint der Männer steht der Chemnitzer Stefan Bötticher im Viertelfinale. Der Ex-Weltmeister setzte sich im Achtelfinale gegen den zweimaligen Sprint-Olympiasieger Jason Kenny (Großbritannien) durch.