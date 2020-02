Berlin - Die Veranstalter der am Mittwoch beginnenden Bahnrad-WM in Berlin beobachten die Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus und stehen im Austausch mit Behörden und verantwortlichen Stellen. "Wir stehen mit dem Robert-Koch-Institut in Verbindung, auch mit dem Weltverband UCI", sagte WM-OK-Chef Burkhard Bremer am Montag. Es gebe aber nach wie vor keine extremen Vorgaben durch das Robert-Koch-Institut oder des Bundesministerium für Gesundheit.

Keine Sorge besteht wegen der Athleten aus Asien. Das chinesische Team habe sich zuletzt drei Wochen in Grenchen in der Schweiz zur WM-Vorbereitung aufgehalten, die Delegation aus Taiwan ebenfalls. "Aus dem asiatischen Raum sind wir, glauben wir, auf der sicheren Seite", sagte Bremer: "Man kann es aber nicht ausschließen, dass da doch mal etwas passieren sollte. Ich hoffe es nicht."

