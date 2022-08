Köln (SID) - Radsport-Olympiasieger Richard Carapaz verlässt nach drei Jahren das britische Topteam Ineos Grenadiers und wechselt zu EF Education-EasyPost. Der 29 Jahre alte Ecuadorianer erhält bei der US-Equipe einen Vertrag bis 2025. Dies teilte EF mit.

"Ich bin jemand, der immer mehr will, wenn er etwas gewonnen hat. Ich will die Tour de France gewinnen, und ich weiß, dass das möglich ist", sagte Carapaz, der bei Ineos in Sachen Tour zumeist im Schatten anderer Topfahrer wie Egan Bernal und Geraint Thomas gestanden hatte. 2021 hatte er immerhin Platz drei bei der Frankreich-Rundfahrt belegt.

Der frühere Giro-Sieger Carapaz, der 2021 in Tokio Olympia-Gold im Straßenrennen gewonnen hatte, wird bei seinem neuen Team Kollege der deutschen Profis Jonas Rutsch und Georg Steinhauser.

Das deutsche Spitzenteam Bora-hansgrohe verliert derweil einen seiner Spitzenrundfahrer: Der Niederländer Wilco Kelderman, 2021 Fünfter der Tour de France für die Equipe aus dem bayerischen Raubling, wechselt nach zwei Jahren zu Branchenführer Jumbo-Visma um Tour-Sieger Jonas Vingegaard. Jumbo verpflichtete zudem Paris-Roubaix-Sieger Dylan van Baarle (Niederlande) von Ineos.