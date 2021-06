Fougères (SID) - Der britische Radstar Mark Cavendish will von einer Jagd auf den Siegrekord der belgischen Radlegende Eddy Merckx bei der Tour de France nichts wissen. Nach seinem ersten Etappenerfolg seit fünf Jahren reagierte der 36-Jährige auf eine entsprechende Reporter-Nachfrage deutlich verschnupft.

"Es ist gerade eine halbe Stunde her, dass ich gewonnen habe. Und ihr habt anscheinend schon vergessen, wie groß es eigentlich ist, eine Tour-Etappe zu gewinnen, wenn ihr solche Fragen stellt", sagte der 36-Jährige in Fougeres/Bretagne.

Cavendish, der nun mit 31 Siegen drei weniger auf dem Konto hat als Merckx, empfand nach seinem Erfolg am Dienstag vielmehr tiefe Genugtuung und machte der Tour eine Liebeserklärung. "Dieses Rennen hat mir das Leben gegeben, das ich habe. Und ich haben dem Rennen das Leben gewidmet, das ich hatte", sagte "Cav".

Der Ex-Weltmeister hatte nach seinem zuvor letzten Etappensieg im Jahr 2016 tiefe Krisen durchlebt. Unter anderem erkrankte er am Epstein-Barr-Virus, zudem war er wegen Depressionen in Behandlung. Seit der Rückkehr ins Quick-Step-Team, das er 2015 verlassen hatte, nähert sich Cavendish als reifer Profi auf bemerkenswerte Weise alter Stärke an. 2019 und 2020 war er jeweils ohne Sieg geblieben, 2021 sind es nun schon sechs Erfolge.