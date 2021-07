Carcassonne (SID) - Der britische Radprofi Mark Cavendish freut sich auf das Finale der Fußball-EM zwischen England und Italien am Sonntag. "Ich bin stolz. Es ist großartig, England im Finale zu sehen", sagte der 36 Jahre alte Sprinter, lachte kurz und betonte: "Das ganze Land wird hinter ihnen stehen."

Cavendish, der am Freitag auf der 13. Etappe bei der 108. Frankreich-Rundfahrt bereits seinen vierten Tagessieg feierte und mit 34 Tour-Etappensiegen mit dem legendären Eddy Merckx gleichzog, will sich das Endspiel der Three Lions in Wembley (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nach der fordernden Pyrenäen-Etappe hoch bis nach Andorre-la-Vielle entspannt anschauen.

Und zwar in einer interessanten Konstellation: "Mein Zimmerkollege ist Italiener", sagte Cavendish: "Es wird intensiv am Sonntag, denke ich. Aber wir werden es genießen."