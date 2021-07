Châteauroux (SID) - Auch wenn er sich explizit nicht auf Rekordjagd sieht - der britische Sprintstar Mark Cavendish nähert sich nach seinem zweiten Etappensieg bei der 108. Tour de France großen historischen Bestmarken im Radsport weiter an. Mit 32 Tagessiegen bei der Tour rückte er nicht nur näher an den großen Belgier Eddy Merckx (34) heran. Auch in der Rangliste der Siege bei den drei großen Rundfahrten ist "Cav" weit vorne.

Dort ist zwar "Kannibale" Merckx mit insgesamt 64 Siegen (34 bei der Tour, 24 beim Giro, 6 bei der Vuelta) noch unangefochten. Der drittplatzierte Cavendish hat mit 50 Siegen (32/15/3) aber langsam den Italiener Mario Cipollini (57 - 12/42/13) in Reichweite.

Sicher nicht einholen wird Cavendish, der am Donnerstag seinen 153. Karrieresieg feierte, den großen Merckx in der Rangliste der meisten Erfolge überhaupt - dessen 287 Triumphe werden wohl noch lange unangetastet bleiben. Auch der erfolgreichste aktive Radprofi ist Cavendish nicht: Der drei Jahre ältere Andre Greipel hat 158-mal gewonnen.

Mit schon sieben Siegen erlebt Cavendish allerdings sein erfolgreichstes Jahr seit 2016, als er zehn Rennen gewann. In seiner Traumsaison 2009 waren es stolze 24 Siege.