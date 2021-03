Köln (SID) - Das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe wird am Freitag nicht beim E3 Eintagesrennen in Belgien starten. Grund ist ein positives Corona-Testergebnis beim britischen Fahrer Matthew Walls. Wie das Team am Freitagvormittag mitteilte, wurden alle restlichen Fahrer zwar negativ auf das Virus getestet, der belgische Radsportverband erteilte dennoch keine Starterlaubnis.