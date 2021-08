Hamburg (SID) - Zum zweiten Mal in Folge sind die Hamburg Cyclassics für Radprofis und Hobbyfahrer wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Dies gab der Veranstalter am Mittwoch offiziell bekannt. Als neuer Termin wurde der 21. August 2022 genannt.

"Die Cyclassics sind unter den aktuellen Bedingungen nicht umsetzbar und müssen daher um ein weiteres Jahr verschoben werden", hieß es in einer Mitteilung. Die Ausrichter planten mit insgesamt rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in der Hansestadt bei 38,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.