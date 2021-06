Köln (SID) - Radprofi Lukas Pöstlberger hat das Gelbe Trikot beim Criterium du Dauphine mit einem Kraftakt erfolgreich verteidigt. Der Österreicher vom deutschen Team Bora-hansgrohe beendete das 16,4 km lange Einzelzeitfahren der vierten Etappe von Firminy nach Roche-La-Moliere in 21:59 Minuten als Neunter. Pöstlberger blieb damit knapp an der Spitze der Gesamtwertung. Sein Vorsprung auf den am Mittwoch siegreichen Kasachen Alexei Luzenko (Astana/21:36) beträgt nur eine Sekunde.

Bester Deutscher wurde der Kölner Nils Politt (Bora-hansgrohe/22:27) auf dem 24. Platz. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Jumbo-Visma/22:35) belegte den 31. Rang.

Auf der 175,4 km langen fünften Etappe am Donnerstag von Saint-Chamond nach Saint-Vallier erwartet das Fahrerfeld hügeliges Terrain.