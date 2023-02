Hoogerheide (SID) - Die Niederlande bleiben im Cyclocross der Frauen das Maß der Dinge. Die erst 20-jährige Fem van Empel führte bei den Heim-Weltmeisterschaften in Hoogerheide am Samstag einen Dreifacherfolg in Oranje vor Puck Pieterse und Lucinda Brand an. Auch die Ränge fünf bis acht gingen an Niederländerinnen. Titelverteidigerin Marianne Vos war wegen einer Verletzung nicht am Start.

Am Sonntag sind die Männer an der Reihe, erwartet wird ein Zweikampf um die WM-Krone zwischen dem Belgier Wout Van Aert (Weltmeister 2016 bis 2018) und dem Niederländer Mathieu van der Poel (Weltmeister 2019 bis 2021).