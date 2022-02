Bogotá (SID) - Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal plant nach seinem schweren Trainingsunfall bereits sein Comeback. "Ich will zurück zu meiner Bestform, ich habe Hoffnung", sagte der Kolumbianer in einem Videointerview mit dem Magazin Semana. "Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass ich es schaffen werde und dass ich es schnell schaffen werde", so der 25-Jährige.

Bernal wäre bei dem Crash am 24. Januar während einer Trainingsfahrt seines Ineos-Grenadiers-Teams nach eigener Aussage "beinahe gestorben". Der Giro d'Italia-Gewinner erlitt bei dem Zusammenprall mit einem plötzlich stoppenden Bus Brüche an einem Halswirbel, zwei Brustwirbeln, elf Rippen und einer Kniescheibe. Außerdem waren seine Lungen kollabiert.

Er wisse nicht, ob er nochmal das Niveau erreichen könne, die Tour de France zu gewinnen, so Bernal weiter. "Es ist schon schwer genug, wenn man bei 100 Prozent ist. Aber ich möchte die beste Version von Egan Bernal werden." Er wisse nicht, ob es ein oder zehn Jahre oder sechs Monate oder drei Monate dauern werde.

Bernal war nach dem Unfall zwei Wochen im Krankenhaus und musste insgesamt fünf Mal operiert werden.