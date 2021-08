Tokio (SID) - Der ehemalige Olympia-Dritte Robert Förstemann hat bei den Paralympics in Tokio eine Medaille hauchdünn verpasst. Der 35 Jahre alte Guide kam im Zeitfahren über 1000 m mit dem sehbehinderten Kai-Kristian Kruse in 1:00,554 Minuten auf Rang vier, auf den Bronzeplatz fehlten im Izu Velodrome letztlich nur 82 Tausendstel. Mit einer schwachen letzten Runde verspielte das Tandem auf seiner Paradestrecke die Medaillenchance.

Das deutsche Duo war in der unmittelbaren Vorbereitung auf Tokio ausgebremst worden. Kurz vor dem Start der Spiele stürzte es schwer, ins Besondere der Rio-Dritte Kruse hatte anschließend mit Einblutungen zu kämpfen. Das Einfahren in ihrer Nebendisziplin 4000 m brachen die beiden am Mittwoch sogar ab.

Förstemann war 2008 in Peking und vier Jahre später in London bei Olympia am Start. 2019 wechselte er zum Para-Radsport. Bei der WM Anfang 2020 in Kanada belegten Kruse/Förstemann Rang drei.