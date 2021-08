Tokio (SID) - Radprofi Robert Förstemann holte bei den Olympischen Spielen 2012 in London Bronze im Teamsprint, nun strebt der 35-Jährige bei den Paralympics in Tokio als Pilot des sehbehinderten Kai-Kristian Kruse eine Medaille an. "Für mich persönlich ist es ein besonderes Highlight, nach zwei Olympischen Spielen jetzt bei den Paralympics dabei zu sein. Fakt ist: Wir wollen eine Medaille holen", sagte Förstemann.

Das Tandem Kruse/Förstemann startet am Mittwoch in der 4000-m-Verfolgung. Die Spezialdisziplin und der Höhepunkt für das Duo folgt jedoch erst am Samstag im 1000-m-Zeitfahren. Da werde "die Bahn brennen ? und es wird ein Kampf um die Medaillen, wie wir ihn noch nie gesehen haben", betonte Förstemann. Man könne "den Leuten zeigen, was wir können und wie professionell man Para-Sport betreiben kann".

Für Kruse (30) ist es bereits die dritte Paralympics-Teilnahme: 2012 gewann er mit dem Ruder-Vierer mit Steuermann Silber, danach wechselte er zum Bahnradsport. 2016 holte der Athlet vom PSV Rostock im 1000-m-Zeitfahren die Bronzemedaille, damals noch mit Stefan Nimke als Pilot.

Förstemann war 2008 in Peking und vier Jahre später in London bei Olympia am Start. 2019 wechselte er zum Para-Radsport. Bei der WM Anfang 2020 in Kanada belegten Kruse/Förstemann Rang drei.